Ford: la nouvelle Mustang séduit Wall Street information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 16:53

(CercleFinance.com) - Près de 60 ans après le lancement de sa première Mustang, Ford a présenté hier soir à l'occasion de l'ouverture du salon automobile de Détroit la septième génération de son fameux bolide.



Grande nouveauté cette année, le véhicule a été doté d'un habitacle numérique 'immersif' inspiré des cockpits des avions de chasse, avec notamment deux grands écrans pouvant être personnalisés.



Alors que le constructeur américain a prévu d'investir quelque 50 milliards de dollars dans ses véhicules électriques d'ici à 2026, sa nouvelle Mustang s'en tient, en revanche, à une motorisation entièrement essence.



Deux versions seront néanmoins proposées: l'une relativement modeste avec un moteur EcoBoost de 2,3 litres et l'autre plus puissante, caractérisée par un Coyote V8 de cinq litres.



S'il a fait le choix d'un mode de propulsion classique, Ford a beaucoup misé sur les technologies et les accessoires, faisant par exemple le choix de faire disparaître les boutons de radio et de climatisation, désormais intégrés dans le menu numérique, une demande qui avait été faite par sa clientèles la plus jeune, issue des générations Millennials et Gen-Z.



La nouvelle Mustang - qui sera commercialisée aux Etats-Unis à compter de cet été - doit être assemblée sur le site de Flat Rock (Michiagn).



Après plusieurs mois difficiles, cette annonce permettait au cours de Bourse de Ford de reprendre quelques couleurs à Wall Street aujourd'hui. Le titre, en baisse de 27% depuis le début de l'année, reprenait 2,5% jeudi dans les premiers échanges.