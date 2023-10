Ford: la grève s'étend à l'usine de camions du Kentucky information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 15:52

(CercleFinance.com) - Ford estime que la décision de l'UAW (le puissant syndicat américain des employés du secteur de l'automobile) de déclencher une grève à l'usine de camions de Ford dans le Kentucky est 'gravement irresponsable'.



Ford indique pourtant avoir fait 'une offre exceptionnelle' qui aurait un impact positif significatif sur la qualité de vie de ses 57 000 travailleurs représentés par l'UAW. Outre une offre sur les salaires et les avantages sociaux, Ford assure avoir négocié de bonne foi cette semaine concernant les usines de batteries en coentreprise.



'La décision de la direction de l'UAW de rejeter cette offre de contrat record, que l'UAW a publiquement décrite comme la meilleure proposition sur la table, et de déclencher une grève à l'usine de camions du Kentucky, a des conséquences graves pour notre main-d'oeuvre, nos fournisseurs, nos concessionnaires et nos clients commerciaux', indique le constructeur.



Ford rappelle par ailleurs que l'usine de camions du Kentucky est 'la plus grande usine de Ford et l'une des plus grandes usines automobiles en Amérique et dans le monde'.