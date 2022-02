Ford: la Commission autorise l'acquisition de SNTNL information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 16:45

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun de SNTNL par ADT et Ford Next, toutes deux établies aux États-Unis.



SNTNL a l'intention de développer, de fabriquer et de vendre des systèmes de sécurité pour véhicules intelligents et connectés, ainsi que des services connexes tels que la surveillance par des tiers.



ADT fournit des solutions de sécurité, d'automatisation et de maison intelligente et propose des services de surveillance professionnelle. Ford Next abrite les activités du groupe Ford dans le domaine des véhicules à conduite autonome.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence, car SNTNL n'a aucune activité prévue dans l'Espace économique européen ou des activités très limitées.