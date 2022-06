Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Ford: l'UE autorise une opération Ford Turquie/Ford Roumanie information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 13:03

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de la société roumaine Ford Romania par la société turque, Ford Otomotiv Sanayi.



A l'issue de l'opération, Ford Roumanie ne détiendra et n'exploitera plus qu'une usine d'assemblage et une usine de fabrication de voitures situées dans la ville de Craiova, en Roumanie.



Ford Otosan est un constructeur et distributeur automobile, détenu par Ford Motor Company et Koç Holding.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné qu'il n'y a pas de chevauchement entre les activités des sociétés et que les sociétés ne sont pas actives sur des marchés liés dans l'Espace économique européen.