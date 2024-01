Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ford: l'UE approuve une coentreprise avec BMW et Honda information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, la création d'une entreprise commune entre Ford Motor Company, BMW et Honda.



La transaction concerne principalement la fourniture de services de réseau aux sociétés de services publics d'électricité et aux opérateurs de systèmes aux États-Unis et au Canada.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -2.18%