Ford: l'approvisionnement en batteries sécurisé information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 14:42

(CercleFinance.com) - Ford a présenté jeudi une série d'initiatives destinées à assurer son approvisionnement en batteries et en matières premières, alors que le constructeur s'est fixé comme objectif d'atteindre une production annuelle de deux millions de véhicules électriques à horizon 2026.



A l'occasion d'une conférence de presse organisée ce matin, le groupe américain a assuré qu'il avait réussi à garantir son approvisionnement en batteries de telle sorte à pouvoir réaliser sa cible annuelle de 600.000 véhicules produits établie pour la fin 2023.



Afin de se donner les moyens d'atteindre son objectif à échéance 2026, Ford indique avoir signé un nouvel accord avec CATL, à qui il a confié la mission de fabriquer les batteries de ses modèles Mustang Mach-E et F-150 Lightings.



Pour sécurises ses approvisionnements en nickel, le groupe automobile a signé des accords avec Vale Canada, PT Vale Indonesia et Huayou Cobalt, ainsi qu'avec le géant minier BHP.



Concernant le lithium, c'est avec Rio Tinto qu'il a conclu un partenariat, tout en ayant recours à des entreprises telles qu'EcoPro BM, SK On, ioneer, Compass Minerals et Syrah Resources afin d'atteindre ses objectifs de fabrication de batteries en Amérique du Nord.



Ford rappelle qu'il a prévu d'investir plus de 50 milliards de dollars dans ses activités de véhicules électriques d'ici à 2026, mais le jeu en vaut la chandelle puisque le groupe prévoit de générer une croissance annuelle de plus de 90% dans le domaine, soit près du double de celle du marché dans son ensemble.