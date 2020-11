Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : l'ancien directeur de la technologie fait son retour Cercle Finance • 02/11/2020 à 16:31









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé lundi le retour au bercail de Vijay Sankaran, son ancien directeur de la technologie, qui aura notamment pour tâche d'accélérer le développement du groupe dans les logiciels et les données. Sankaran, âgé de 47 ans, était parti du constructeur automobile en 2012 pour rejoindre TD Ameritrade, un courtier en ligne dont il avait fini par devenir directeur informatique en 2016. A son retour chez Ford, le 16 novembre, Sankaran occupera le poste de responsable des logiciels et de l'informatique, un rôle qui le placera sous la responsabilité directe du directeur général Jim Farley. Dans ses nouvelles fonctions, Sankaran sera chargé d'améliorer l'offre et d'inciter les consommateurs à choisir et à rester fidèles à la marque via le recours, entre autres, à l'intelligence artificielle.

