Ford-L'actuel directeur des opérations sera le prochain DG

4 août (Reuters) - Jim Farley, actuel directeur des opérations chez Ford F.N , va succéder à Jim Hackett au poste de directeur général le 1er octobre, annonce mardi le deuxième constructeur automobile américain. Farley, qui est âgé de 58 ans, a rejoint Ford en 2007 et dirigeait la division New Businesses, Technology & Strategy avant de devenir directeur des opérations en mars dernier. Les deux dirigeants travailleront ensemble pendant deux mois avant d'assurer la transition. Jim Hackett, qui a 65 ans, va prendre sa retraite. La nouvelle a été bien accueillie à Wall Street où le titre gagnait près de 2,5% après une demi-heure d'échanges. Ford, qui souffre depuis trois ans d'une érosion de ses ventes en Chine, son deuxième marché, est en pleine restructuration. (Rachit Vats à Bangalore, Paul Lienert in Detroit et Dave Shepardson à Washington; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées FORD MOTOR NYSE +1.42%