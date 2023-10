Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: Kumar Galhotra nommé directeur opérationnel information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 16:21









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mercredi avoir une nouvelle fois fait évoluer son équipe de direction dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan stratégique 'Ford+'.



Le constructeur automobile américain indique avoir nommé Kumar Galhotra, jusqu'ici à la tête de Ford Blue, sa division de véhicules hybrides et à essence, au poste de directeur opérationnel.



Dans ses nouvelles fonctions, le cadre dirigeant endossera la responsabilité de l'ensemble des systèmes industriels du groupe, de l'ingénierie des équipements aux procédés de production en passant par la planification des modèles et l'approvisionnement en composants.



C'est Andrew Frick qui le remplacera à la tête de Ford Blue, aux côtés de Marin Gjaja chez Ford Model e (véhicules électriques et logiciels intégrés) et de Ted Cannis chez Ford Pro (assistance aux clients commerciaux).



Doug Field, le patron des véhicules électriques, de la conception et du numérique, continuera de son côté à chapeauter le développement des logiciels et des plateformes digitales.





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -1.62%