FORD : Jim Farley remplace Jim Hackett à la tête du groupe

(AOF) - Ford Motor Company a annoncé que Jim Hackett, qui a dirigé la transformation de l'entreprise depuis 2017, prévoit de prendre sa retraite. Jim Farley a été nommé nouveau président et Directeur général de la société et rejoindra le conseil d'administration à compter du 1er octobre. Ils travailleront ensemble à une transition en douceur de la direction au cours des deux prochains mois. Jim Farley a rejoint Ford en 2007 en tant que responsable mondial du marketing et des ventes et a ensuite dirigé Lincoln, Ford Amérique du Sud, Ford Europe et les marchés mondiaux de Ford.

En avril 2019, il a été choisi pour diriger l'équipe New Businesses, Technology & Strategy de Ford.

Jim Hackett restera conseiller spécial auprès de Ford jusqu'en mars 2021.

