Ford: investit 700 M$ dans le Kentucky information fournie par Cercle Finance • 27/09/2022 à 18:08

(CercleFinance.com) - Ford Motor Company annonce un investissement de 700 millions de dollars dans son usine du Kentucky (Etats-Unis), une opération qui devrait générer, à terme, quelque 500 emplois dans l'État.



'Ford se développe dans le Kentucky depuis l'époque du modèle T, et nous continuons à investir dans l'État pour produire d'excellents véhicules', indique le constructeur.



Sensible à cet investissement, le gouverneur de l'État a déclaré ce jour comme un 'KenTRUCKy Day' d'autant que Ford présentera ce soir, à Churchill Downs (un hippodrome de la ville de Louisville, capitale de l'État), sa toute nouvelle série 'F-Super Duty'.



'Le partenariat entre le Kentucky et Ford remonte à plus d'un siècle et ne cesse de se renforcer', indique en substance le gouverneur, Andy Beshear.



' L'investissement de Ford est l'un des plus importants jamais réalisés dans le comté de Jefferson et permettra de créer des centaines d'excellents emplois, notamment dans la construction des Ford F-Series Super Duty 2023', avance le gouverneur.