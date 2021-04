Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : investit 300M$ supplémentaires en Roumanie Cercle Finance • 27/04/2021 à 10:26









(CercleFinance.com) - Ford a confirmé aujourd'hui un investissement de 300 millions de dollars destiné à la construction d'un nouveau véhicule utilitaire léger en 2023 dans son usine d'assemblage de Craiova, en Roumanie. Une version entièrement électrique devrait suivre, dès 2024. Après l'Allemagne et la Turquie, la Roumanie deviendra donc le 3e pays du continent européen à accueillir la fabrication de véhicules électriques du constructeur américain. 'Nous sommes sur une voie accélérée pour offrir à nos clients de véhicules utilitaires un avenir zéro émission en Europe', assure Stuart Rowley, président de Ford Europe. L'investissement annoncé aujourd'hui porte à près de 2 Mds$ les sommes allouées par Ford à ses opérations de fabrication en Roumanie depuis l'acquisition de l'usine de Craiova, en 2008.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +0.49%