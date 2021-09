Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : investit 250 M$ face à la demande de F-150 électrique information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 17:49









(CercleFinance.com) - Alors que les premiers F-150 entièrement électriques de Ford sont entrés en pré-production au sein de son centre d'assemblage Rouge Electric Vehicle Center dans le Michigan, Ford annonce un investissement additionnel de 250 M$ et le recrutement de 450 salariés supplémentaires répartis entre son Rouge Electric Vehicle Center, le Van Dyke Electric Powertrain Center et l'usine de Rawsonville Components. Ces mesures doivent permettre de porter la capacité de production annuelle du F-150 électrique à 80 000 unités et de répondre à l'engouement autour de ce véhicule. En effet, 'l'intérêt du public a dépassé nos attentes les plus élevées ', résume Bill Ford, président exécutif de Ford Motor Company. A l'heure actuelle, le constructeur a enregistré 150 000 commandes pour ce véhicule.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +0.91%