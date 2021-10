Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : investissement de 230 M£ dans le site d'Halewood (UK) information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 17:42









(CercleFinance.com) - Ford annonce un investissement de 230 M£ dans la transformation de son site d'Halewood au Royaume-Uni, afin d'y construire les premiers composants de véhicules électriques en Europe. A terme, Halewood deviendra le premier site d'assemblage interne de composants de véhicules électriques de Ford en Europe avec une entrée en production prévue à l'horizon 2024. Cet investissement s'inscrit dans la stratégie de Fort de proposer l'ensemble de ses véhicules de tourisme en version tout électrique d'ici 2030, ainsi que 2/3 de ses utilitaires en versions tout-électrique ou hybride.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +3.39%