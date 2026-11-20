Ford F.N , Honda 7267.T , la division FCA de Stellantis STLAM.MI et Volkswagen VOWG.DE ont intenté vendredi une action en justice contre l’État du New Jersey afin de faire annuler une loi régissant le montant que les constructeurs automobiles doivent verser aux concessionnaires pour les réparations effectuées au titre de la garantie et des rappels.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Trenton, dans le New Jersey, les constructeurs automobiles ont déclaré que la loi du New Jersey intitulée « Motor Vehicle Open Recall Notice and Fair Compensation Act », entrée en vigueur le 1er avril, confère aux concessionnaires automobiles franchisés un « pouvoir unilatéral et sans contrôle » pour fixer les prix que les constructeurs doivent payer pour les services de garantie, de rappel et autres, et interdit aux constructeurs d’échapper à ces conséquences « exorbitantes » ou de récupérer ces coûts.