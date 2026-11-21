Ford, Honda, Stellantis et Volkswagen poursuivent l'État du New Jersey en justice pour faire annuler une loi « abusive » sur la réparation automobile

Ford F.N , Honda 7267.T , la division FCA de Stellantis STLAM.MI et Volkswagen VOWG.DE ont intenté vendredi une action en justice contre l’État du New Jersey afin de bloquer une nouvelle loi de l’État qui, selon eux, augmente les montants que les constructeurs automobiles doivent verser aux concessionnaires franchisés pour les réparations sous garantie et les rappels.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Trenton, dans le New Jersey, les constructeurs automobiles ont déclaré que la loi du New Jersey intitulée « Motor Vehicle Open Recall Notice and Fair Compensation Act » (loi sur la notification publique des rappels de véhicules à moteur et l’indemnisation équitable) donnait aux concessionnaires un « chèque en blanc » pour fixer les prix des services de garantie, de rappel et d’autres réparations, tout en interdisant aux constructeurs d’éviter des conséquences « exorbitantes » ou de récupérer les coûts.

La loi du New Jersey transférera plus de 375 millions de dollars par an des constructeurs automobiles vers les concessionnaires, offrant à ces derniers une « manne » sans leur imposer aucune obligation d’utiliser cet argent pour améliorer le service client ou augmenter la rémunération de leurs employés, ont déclaré les constructeurs.

« En bref, cette loi récompense les concessionnaires qui facturent davantage leurs clients », ont déclaré les constructeurs automobiles.

Le bureau de la procureure générale du New Jersey, Jennifer Davenport, chargée de faire respecter les lois de l’État, a refusé de commenter.

La loi du New Jersey est entrée en vigueur le 1er avril, après avoir été signée en septembre 2025 par l’ancien gouverneur Phil Murphy.

ALLÉGATIONS DE VIOLATIONS CONSTITUTIONNELLES

Les constructeurs automobiles se sont opposés à ce que les concessionnaires facturent un « coefficient de majoration de la main-d’œuvre » calculé à partir d’échantillons de bons de réparation, affirmant que cela leur permet de facturer un temps de main-d’œuvre nettement supérieur à celui réellement effectué.

Ils ont également contesté les dispositions obligeant les constructeurs automobiles à payer des prix majorés pour des pièces que les concessionnaires ont reçues à prix réduit ou gratuitement, et empêchant les constructeurs de fournir des pièces moins chères même si l’offre, la demande ou d’autres facteurs justifiaient des baisses de prix.

Ford, Honda, FCA — qui regroupe Fiat et Chrysler — et Volkswagen ont déclaré que, depuis l’entrée en vigueur de la loi, chacun d’entre eux avait reçu des dizaines de factures exigeant le paiement « d’heures pendant lesquelles aucun technicien ne travaille, qui dépassent ce que des concessionnaires comparables facturent pour le même travail, et qui excèdent ce que paient les clients particuliers ».

Ils ont fait valoir que cette loi enfreignait la clause sur le commerce et la clause sur l’expropriation de la Constitution américaine, qu’elle était supplantée par la loi fédérale régissant les rappels de véhicules et qu’elle violait la Constitution du New Jersey.

L’association à but non lucratif New Jersey Coalition of Automotive Retailers figure également parmi les défendeurs.

Sa présidente, Laura Perrotta, s’est dite confiante quant à l’issue favorable de l’affaire. Elle a accusé les constructeurs automobiles d’avoir, pendant des décennies, « profité » de remises importantes sur les pièces et la main-d’œuvre aux dépens des concessionnaires, et a déclaré qu’il n’était « pas envisageable » pour des concessionnaires en concurrence de répercuter sur les consommateurs les coûts des réparations sous garantie et liées aux rappels.