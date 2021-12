Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : hausse de 5,9% des ventes aux USA en novembre information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 16:09









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé jeudi une hausse de 5,9% de ses ventes de véhicules neufs en novembre aux Etats-Unis, les livraisons de la gamme F-Series ayant notamment augmenté de 15% sur la période. Le groupe automobile, numéro deux du secteur aux Etats-Unis, a annoncé avoir écoulé précisément 158.793 véhicules le mois dernier, contre 149.931 ​un an plus tôt. Le mois de novembre s'est révélé particulièrement vigoureux pour ce qui concerne la demande de nouveaux modèles, Bronco Sport en tête, mais surtout pour les SUV et les grands pick-ups qui génèrent désormais la quasi-totalité des ventes. Les ventes de SUV de la marque Ford, qui incluent le nouveau Bronco, ont ainsi augmenté de 25% le mois passé, tandis que celles de pick-ups ont progressé de 5%, dont une hausse de 15% pour la ligne très populaire des F-Series. L'action Ford progressait de presque 1,8% après la parution de ces chiffres, contre un gain de 1,2% pour l'indice S&P 500.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +1.94%