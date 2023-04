Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: hausse de 10,7% des ventes US au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 04/04/2023 à 15:51









(CercleFinance.com) - Ford annonce être devenue la marque n°1 en matière de ventes de véhicules en Amérique, tirée par la hausse des ventes trimestrielles de ses camions, camionnettes, Broncos, gros SUV, Mustang et véhicules électriques.



Le constructeur a ainsi vendu un total de 456 972 véhicules au cours du 1er trimestre aux Etats-Unis, un chiffre en hausse de 10,7% par rapport à la même période un an plus tôt.



Ford revendique aussi a place de 1er constructeur de camions des Etats-Unis, ses ventes de camions et camionnettes (truck & van) ayant bondi de 19,6% au 1er trimestre, pour atteindre 254 023 unités.



Enfin, les ventes de véhicules électriques ont bondi de 41% pour atteindre 10 866 unités.





