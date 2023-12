Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: gérer l'énergie entre domicile et véhicule électrique information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 15:20









(CercleFinance.com) - Ford annonce le lancement d'un projet de simulation avec Resideo Technologies, un fournisseur mondial de solutions pour le confort de la maison, afin d'explorer la gestion de l'énergie du véhicule à la maison (V2H), appelé 'EV-Home Power Partnership'.



Ce système vise à mettre en place une gestion optimale et bidirectionnelle de l'énergie domestique et de la batterie des véhicules électriques en s'appuyant sur le thermostat intelligent Resideo.



Il s'agira d'aider les clients à économiser potentiellement de l'argent sur leurs factures d'électricité mensuelles, à réduire la pression sur le réseau électrique américain et à permettre l'utilisation d'une énergie plus propre, tout en aidant assurer le confort du propriétaire.



'Le projet est conçu pour évaluer comment la coordination d'un véhicule électrique bidirectionnel et d'un thermostat intelligent peut réduire l'énergie globale nécessaire à la maison pendant les périodes de stress du réseau électrique tout en minimisant la consommation d'énergie pendant les heures les plus coûteuses', résume le communiqué.







