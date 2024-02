Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ford: feu vert pour accéder aux chargeurs Tesla US & Canada information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Ford fait savoir que ses clients équipés de Ford F-150 Lightning et Mustang Mach-E peuvent désormais accéder aux super-chargeurs de Tesla aux États-Unis et au Canada.



Les plus de 15 000 super-chargeurs Tesla disponibles permettent de plus que doubler l'accès des clients au réseau de charge Blueoval.



Dans ce contexte, Ford prévoit de fournir gratuitement l'adaptateur de charge rapide à ses clients de véhicules électriques inscrits au réseau de recharge BlueOval jusqu'au 30 juin 2024. Cet équipement est en effet nécessaire pour pouvoir charger les véhicules Ford sur les chargeurs Tesla améliorés.



À l'avenir, Ford commencera à offrir des véhicules électriques de nouvelle génération avec le connecteur North American Charging Standard (NACS) intégré, éliminant la nécessité d'un adaptateur pour accéder aux super-chargeurs Tesla.







