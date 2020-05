Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : expédition de respirateurs aux personnels de santé Cercle Finance • 06/05/2020 à 17:01









(CercleFinance.com) - Ford a commencé à expédier les premiers respirateurs à adduction d'air (PAPR) aux personnels de la santé. Ces premiers respirateurs à adduction d'air filtré sont fabriqués par Ford et développés en étroite collaboration avec 3M. Les PAPR construits par Ford aideront à répondre à une forte augmentation de la demande d'équipements de protection individuelle contre le Covid-19. Depuis fin mars, Ford travaille avec 3M pour créer des PAPR dont le besoin est urgent, en utilisant les conseils de conception de 3M et des pièces standard, comme les ventilateurs de véhicule et les batteries électriques. Le groupe annonce également une commande de l'État du New Jersey pour 500 000 blouses réutilisables pour le personnel de santé, la production hebdomadaire atteignant 200 000 par semaine et plus de 400 000 ayant été expédiées aux États-Unis. ' Ford ne pouvait pas rester sans rien faire pendant que les employés de la santé de ce pays mettent leur vie en jeu pour aider les autres sans même avoir une protection adéquate ', a déclaré Jim Baumbick, vice-président, Ford Enterprise Product Line Management. ' Nous nous engageons à aider à soutenir et à protéger les travailleurs de la santé qui combattent le Covid-19 ', a déclaré Bernard Cicut, vice-président de la division de la sécurité personnelle de 3M.

