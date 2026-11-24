Ford est en pourparlers avec le Pentagone en vue de fournir des véhicules militaires

Ford F.N a déclaré mardi avoir mené des discussions avec le Pentagone concernant la fourniture de véhicules militaires et d’autres produits de défense à l’armée américaine, alors que les constructeurs automobiles traditionnels cherchent à se tailler une part des dépenses de défense en forte hausse, dans un contexte de concurrence acharnée dans le secteur automobile.

Un porte-parole de Ford a indiqué que les discussions portaient principalement sur la fourniture de véhicules militaires hautement performants et sur une collaboration avec Revolution Space, un sous-traitant américain spécialisé dans les systèmes spatiaux, en vue de construire des satellites de pointe. Ford avait annoncé lundi une prise de participation minoritaire dans Revolution Space .

Le Wall Street Journal avait été le premier à révéler plus tôt dans la journée que le Pentagone était en pourparlers avec General Motors GM.N , Ford et d’autres constructeurs afin de contribuer à la production en série de drones militaires en fournissant des pièces, notamment des actionneurs, des moteurs, des capteurs et des lidars, aux entreprises spécialisées dans les drones.

Les constructeurs automobiles de Détroit ont une longue tradition de réorientation de leurs capacités de production de masse vers les besoins militaires, ayant déjà reconverti des usines pendant la Seconde Guerre mondiale pour fabriquer des chars, des moteurs à réaction et des camions.

Selon l’article du Journal, GM étudie la possibilité de fabriquer des moteurs pour drones, tandis que des responsables américains de la défense ont rencontré des dirigeants du fabricant canadien de pièces automobiles Magna International MG.TO et d’autres entreprises manufacturières, dont certaines ne font pas partie du secteur automobile.

GM s’est montré particulièrement intéressé par une participation à des projets militaires à la demande de hauts responsables de la défense, précise le Journal, ajoutant que le constructeur automobile était en pourparlers avec RTX RTX.N et L3Harris LHX.N au sujet d’un accord similaire.

GM a refusé de commenter cet article, mais a déclaré dans un communiqué envoyé par e-mail que sa division Défense disposait de capacités et d’une envergure considérables, et qu’elle avait “démontré son engagement à renforcer la base industrielle de défense américaine et à contribuer à répondre à des besoins critiques”.

Magna a déclaré n’avoir rien à ajouter concernant cet article.