FORD engrange un bénéfice net de 2,4 milliards de dollars au troisième trimestre

(AOF) - Ford a dévoilé mercredi soir des résultats supérieurs aux attentes au titre de son troisième trimestre 2020. Ainsi, le constructeur automobile américain a dégagé un bénéfice net de 2,4 milliards de dollars sur la période, ou 60 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 400 millions de dollars, ou 11 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action atteint 65 cents, dépassant nettement les attentes du consensus FactSet (20 cents).

Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 37,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2020, en hausse de 1% sur un an. Le consensus FactSet visait 35,72 milliards de dollars.

Jim Farley, le PDG de Ford, a expliqué que le groupe avait bénéficié de sa décision d'éliminer progressivement les berlines non rentables et de se concentrer sur ses points forts, à savoir les pickups et les SUV.

"Nous n'avons pas résolu soudainement les problèmes de notre activité automobile, mais nous avons un plan de redressement clair pour y parvenir", a ajouté le dirigeant.

Pour l'ensemble de l'exercice 2020, Ford anticipe désormais un Ebit ajusté positif.

