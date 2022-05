Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: en repli, un broker dégrade son conseil information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 17:30









(CercleFinance.com) - Ford recule de 2% à New York alors que Wells Fargo a annoncé jeudi avoir abaissé sa recommandation sur le titre de deux crans, passant de 'surpondérer' à 'sous-pondérer', avec un objectif de cours ramené de 24 à 12 dollars.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire redoute que l'exercice 2022 constitue pour le groupe un pic en matière de résultats, la transition vers les véhicules électriques étant ensuite appelées à pénaliser ses comptes.



Wells Fargo met surtout en avant la grande dépendance du deuxième constructeur automobile américain à la gamme de pick-ups F-Series, qui génère plus de 60% de ses bénéfices, une situation qui rend selon lui problématique le passage de relais vers sa version électrique, le Lightning.







Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -2.23%