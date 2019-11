Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : en hausse, porté par un lancement et un accord Cercle Finance • 18/11/2019 à 16:29









(CercleFinance.com) - Le titre Ford s'affiche en légère hausse lundi, le moral des investisseurs étant soutenu par une série de nouvelles positives, notamment le lancement d'une Mustang 100% électrique et un nouvel accord avec UAW. Pour la première fois en 55 ans, Ford a en effet élargi sa gamme Mustang - lancée en 1964 - avec un SUV tout électrique. Lorsqu'il arrivera, à la fin de 2020, le Mustang Mach-E sera équipé d'une batterie à autonomie étendue, estimée à au moins 480 km. Ford a également annoncé au cours du week-end la signature d'une nouvelle convention collective avec le syndicat des ouvriers de l'automobile, de l'aérospatiale et des machines agricoles d'Amérique (UAW). Selon les termes de l'accord, les employés de Ford recevront un certain nombre d'avantages, dont une prime de ratification de 9.000 dollars pour les employés permanents à temps plein et de 3.500 dollars pour les employés temporaires.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -0.14%