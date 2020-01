Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : dividende trimestriel de 15 cents par action validé Cercle Finance • 08/01/2020 à 14:34









(CercleFinance.com) - Ford annonce ce jour que son conseil d'administration a validé le paiement d'un dividende de 15 cents par action, au titre du quatrième trimestre 2020. Ce montant est identique aux dividendes versés par la société chaque trimestre depuis 2016. Il sera mis en paiement le 2 mars.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE 0.00%