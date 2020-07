Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : dévoile une nouvelle version du Bronco Cercle Finance • 16/07/2020 à 11:48









(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce cette semaine qu'il va proposer une nouvelle version de son 4x4, le Bronco. La production du nouveau Bronco doit commencer début 2021, pour une livraison des premiers véhicules au printemps. Au moins dans un premier temps, ce modèle devrait être proposé uniquement aux Etats-Unis. Ford n'a en effet pas communiqué sur une arrivée en Europe du 'New Bronco'.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +5.64%