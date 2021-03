Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : développe sa stratégie de mobilité électrique Cercle Finance • 25/03/2021 à 14:15









(CercleFinance.com) - Ford annoncela poursuite de son investissement massifdans la mobilité électrique dans ses usinesdeValence, en Espagne. Ainsi, à partir de fin 2022, c'est au sein de cette usiné que sera fabriqué le moteur hybridede laKugaPHEV ainsi que les modèlesKuga, Galaxy et S-MAX FullHybrid(FHEV). Le moteur hybrideDuratec2.5l - actuellement fabriqué dans l'usine Ford de Chihuahua au Mexique - sera aussi fabriqué à Valence aux côtés des moteurs essenceEcoBoost2.0let 2.3l, précise Ford. Le constructeur a également confirméuninvestissementsupplémentaire de 5,2 ME pour soutenir l'augmentation de la capacité d'assemblage de packs de batteries à Valence, après un investissement initial de 24 millions d'euros annoncé en janvier 2020. Le premier véhiculeparticulier 100%électriqueproduitpar Ford en Europe sera fabriqué dans l'usine de Cologne (Allemagne) en 2023, et la possibilité d'un deuxième véhicule entièrement électrique est à l'étude. D'ici mi-2026, 100 % de la gamme de véhiculesparticuliersFord en Europe seradisponible en déclinaison 100%électrique ou hybride rechargeable. Tous les véhicules particuliers Ford seront 100% électriques en 2030, promet le constructeur. Endébut d'année, Ford avait annoncé investir au moins 22 milliards de dollars(environ 18,6 milliards d'euros)à l'échelle mondiale dans l'électrification.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -2.97%