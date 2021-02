Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : deux rappels de sécurité en Amérique du Nord Cercle Finance • 19/02/2021 à 12:42









(CercleFinance.com) - Ford procède à deux rappels de sécurité en Amérique du Nord, après avoir constaté que certains modules d'airbags pouvaient avoir des pièces obsolètes. Le constructeur automobile du Michigan a déclaré tard jeudi que le rappel concerne plusieurs modèles, dont certains véhicules Ford Ranger, Ford Mustang et Ford Fusion qui ont été fabriqués entre 2004 et 2009. Ford a déclaré n'avoir connaissance d'aucun rapport d'accident ou de blessure lié à cette question. La société a également déclaré qu'elle rappellera 1 666 de ses nouveaux SUV Bronco produits l'année dernière, car leur suspension arrière peut ne pas être correctement fixée au châssis, ce qui augmente le risque d'accident.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -0.87%