Ford: détaille ses initiatives en faveur de l'électrique

(CercleFinance.com) - Ford Motor Company annonce investir dans un large éventail de programmes de véhicules électriques tout en travaillant à la construction d'un véhicule électrique complet.



En parallèle, le constructeur compte élargir son offre de véhicules électriques hybrides et proposer des motorisations hybrides sur l'ensemble de sa gamme Ford Blue en Amérique du Nord d'ici la fin de la décennie.



Dans ce contexte, Ford équipe son Tennessee Electric Vehicle Center de BlueOval City et compte commencer les livraisons de camions électriques de nouvelle génération dès 2026.



Par ailleurs, l'agrandissement de l'usine d'assemblage d'Avon Lake (Ohio) est en cours pour permettre de produire un nouveau véhicule utilitaire électrique à partir du milieu de la décennie.



Des sites consacrés aux batteries sont aussi en construction à BlueOval Battery Park Michigan et au sein de la joint-venture BlueOval SK au Tennessee et dans le Kentucky.



Enfin, les équipes Skunkworks en Californie travaillent à la conception de futurs véhicules électriques, notamment d'un petit véhicule électrique ' flexible et abordable '.



' Ces initiatives soutiennent le développement d'un secteur des véhicules électriques différencié et en croissance rentable ', assure le constructeur qui rappelle qu'au cours du premier trimestre 2024, les ventes de ses véhicules électriques ont augmenté de 86 %, et de +42% pour les hybrides par rapport à l'année dernière.







