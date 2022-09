Ford: des nominations accompagnent le plan de croissance information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 16:45

(CercleFinance.com) - Ford annonce une série de nominations dans la cadre de son plan de croissance et de création de valeur visant à soutenir ' le développement de véhicules électriques révolutionnaires à grande échelle, à renforcer sa gamme de produits à combustion interne et à transformer la gestion de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'entreprise '.



Dans ce contexte, le constructeur fait part de la nomination de Doug Field en tant que directeur du développement de produits avancés et de la technologie.



Lisa Drake, actuelle vice-présidente en charge de l'industrialisation des véhicules électriques sera désormais aussi responsable de l'ingénierie de fabrication, alors que Ford cible un taux de fonctionnement de 2 millions de véhicules électriques par an d'ici la fin 2026.



Chuck Gray, jusqu'alors vice-président en charge des technologies des véhicules électriques a été nommé vice-président en charge de l'ingénierie matérielle des véhicules.



Jim Baumbick a été nommé vice-président en charge des opérations de développement de produits, de planification de cycle et des programmes de moteurs à combustion interne. Il supervisera tout le développement de produits pour Ford Blue



John Lawler, directeur financier de Ford compte superviser une refonte des opérations de la chaîne d'approvisionnement mondiale de Ford, jusqu'à ce qu'un directeur de la chaîne d'approvisionnement mondiale soit nommé.



Roz Ho et Jae Park rejoignent Ford, en provenance respective de HP et Google. Aux côtés de Avec Samy Omari (anciennement de chez Motional) et Rob Bedichek (anciennement Intel et Apple), ils vont accompagneront les efforts de Ford visant à développer des véhicules entièrement connectés.