Ford: des changements stratégiques dans l'électrique

(CercleFinance.com) - Ford fait part d'une évolution de sa stratégie d'électrification, notamment en offrant une gamme élargie d'options 'conçues pour accélérer l'adoption par les clients, y compris des prix plus bas et des autonomies plus longues'.



Sa nouvelle plateforme de véhicules électriques abordables vise aussi à infléchir la courbe de leurs coûts, pour en faire une activité 'rentable et économe en capital, tout en continuant à réduire considérablement les émissions de carbone au fil du temps'.



Dans ce cadre, Ford va concentrer sa prochaine génération de véhicules électrifiés et numériquement avancés là où il dispose d'avantages concurrentiels - fourgonnettes commerciales, camionnettes de taille moyenne et grande, SUV à longue autonomie.



Dans son portefeuille entièrement électrique, le constructeur automobile prévoit de lancer un tout nouveau fourgon commercial qui entrera en production en 2026 dans l'Ohio, suivi de près en 2027 par deux nouvelles camionnettes.





