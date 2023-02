Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: départ du directeur général de la filiale chinoise information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 13:50









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé vendredi le départ à la retraite d'Anning Chen, le directeur général de sa filiale en Chine, qui sera remplacé par Sam Wu, l'actuel directeur général délégué de la division.



Chen quittera ses fonctions au sein du constructeur automobile américain en date du 1er octobre, après 20 ans passés au sein du groupe, une carrière entrecoupée d'un passage à la présidence de Jaguar Land Rover en Chine.



Il dirigeait la filiale chinoise de Ford depuis 2018, une période qu'il a notamment mise à profit afin d'accentuer la croissance des SUV de luxe Lincoln dans le pays.



Wu, qui avait rejoint Ford en octobre dernier, arrive lui de Whirlpool, où il était le directeur général de la branche asiatique après des passages chez Osram, Honeywell et General Electric.





