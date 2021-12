Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : départ du directeur des relations gouvernementales information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 14:50









(CercleFinance.com) - Ford annonce que son directeur des relations gouvernementales, Mitch Bainwol, quittera l'entreprise le 31 décembre afin de profiter de sa retraite. Ancien dirigeant de l'Alliance of Automobile Manufacturers pendant huit ans, Mitch Bainwol a rejoint Ford en mars 2019 pour y occuper son poste actuel. C'est notamment sous son impulsion qu'avait été mis en place un cadre historique entre Ford, la Californie puis 16 autres Etats américains visant à limiter les émissions polluantes et encourager l'adoption d'une norme nationale unique. Steven Corley, actuel 'Chief Policy Officer & General Counsel' chez Ford assurera les fonctions de Mitch Bainwol par intérim avant qu'un successeur ne soit choisi à ce dernier.

