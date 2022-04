Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: démarrage de la production du F-150 tout-électrique information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 14:27









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mardi le démarrage de la production du F-150 Lightning, la version 100% électrique du pick-up le plus vendu aux Etats-Unis.



L'assemblage du F-150 Lightning doit débuter aujourd'hui sur le site historique de Rouge, à Dearborn (Michigan), qui a récemment fait l'objet d'un investissement de 950 millions de dollars destiné à assurer son passage vers l'électrique. 750 postes ont été créés à l'occasion.



Ford, qui compte proposer le véhicule à partir d'un premier prix inférieur à 40.000 dollars, dit avoir déjà reçu un nombre 'sans précédent' de 200.000 précommandes pour le modèle.



Le F-150 est depuis 45 ans le pick-up le plus commercialisé aux Etats-Unis.



D'après une étude parue l'an dernier, il s'agit du deuxième produit le plus populaire auprès des consommateurs américains, en termes de ventes, juste derrière l'iPhone.





