Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : début de l'électrification de Lincoln en 2022 Cercle Finance • 16/06/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - Ford annonce que sa marque Lincoln va démarrer sa première production mondiale de véhicules 100% électriques l'année prochaine, première étape vers l'électrification de la totalité du portefeuille de la marque vers la fin de la décennie. Pour le milieu de la décennie, Lincoln anticipe que la moitié de son volume global sera composé de véhicules sans émissions, dans le cadre du plan Ford+ et de l'investissement de 30 milliards de dollars prévu par le groupe dans l'électrification d'ici 2025. 'Notre nouvelle architecture de batteries électriques flexibles à propulsion et transmission intégrale permettra à Lincoln de proposer quatre nouveaux véhicules 100% électriques distincts', explique le constructeur automobile.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +0.94%