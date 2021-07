Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : création d'une école de vente 'maison' Cercle Finance • 07/07/2021 à 14:36









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mercredi la création de sa propre école de commerce, la Ford Business School, une initiative destinée à lui permettre de faire face aux problèmes de pénurie de main d'oeuvre qu'il connaît dans l'Hexagone. Le projet - conduit en partenariat avec Montpellier Business School (MBS) et la Chambre de Commerce et de l'Industrie (CCI) de l'Occitanie - doit permettre au constructeur automobile américain de proposer une formation diplômante et professionnalisante d'attaché commercial. Le groupe de Dearborn (Michigan) dit vouloir accentuer la formation sur une personnalisation des méthodes d'apprentissage et une stratégie propre à la marque Ford. Le cursus doit permettre à 12 apprentis de bénéficier d'une formation maison sur 455 heures, via un contrat d'apprentissage de 12 mois avec alternance (25% à l'école, 75% en entreprise). Ford évalue à l'heure actuelle qu'il lui manque près de 100 vendeurs spécialisé dans les véhicules neufs pour atteindre ses objectifs de volume visés.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -0.15%