Ford: contrat d'achat d'énergie renouvelable avec DTE

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mercredi la signature avec DTE Energy d'un contrat d'achat d'électricité (PPA) qui devrait lui permettre d'alimenter en énergie renouvelable l'intégralité de ses activités de production dans le Michigan d'ici à 2025.



Aux termes de l'accord, DTE fournira au constructeur automobile américain quelque 650 mégawatts d'énergie solaire supplémentaires à travers son programme MIGreenPower, qui permet aux entreprises et aux particuliers de générer leur propre énergie.



Avec ce contrat, Ford estime être en mesure d'assembler tous ses véhicules produits dans le Michigan avec de l'énergie décarbonée à horizon 2025, c'est-à-dire 10 ans avant son objectif initial.



Une fois installés, ces nouveaux panneaux devraient permettre à l'état du Michigan de faire croître de près de 70% sa capacité installée de production d'énergie solaire.





