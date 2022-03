Ford: confie la gestion de l'impression 3D à un robot mobile information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 17:18

(CercleFinance.com) - Dans le Michigan, au sein de son centre de fabrication avancée, Ford peut compter sur Javier, un employé un peu particulier. Javier est chargé à lui seul de faire fonctionner les systèmes d'impression 3D. Travaillant nuit et jour, Javier ne compte pas ses heures. Et cela tombe bien: Javier est un robot mobile sur roues, développé par Kuka, et adopté par Ford pour faire fonctionner ses imprimantes 3D.



'Non seulement Javier permet à Ford d'étendre ses opérations d'impression 3D, mais il permet aussi de simplifier l'équipement et d'être encore plus flexible sur la chaîne de montage', indique Jason Ryska, directeur du développement mondial des technologies de fabrication chez Ford. En fait, Javier 'a changé la façon dont nous utilisons la robotique dans nos installations', résume le responsable.



Grâce à Javier, Ford a aussi pu considérablement réduire ses marges d'erreur. A tel point que le constructeur a déposé plusieurs brevets liés au processus global, aux interfaces de communication et au positionnement précis du robot.



Ford a notamment développé un programme d'interface d'application qui permet à différents équipements de 'parler le même langage': l'imprimante Carbon 3D indique par exemple à Javier quand le produit imprimé sera terminé, puis le robot informe l'imprimante de son arrivée et que le produit peut être récupéré.



En outre, Javier permet à Ford de faire fonctionner ses imprimantes 3D toute la nuit, même après le départ des employés pour la journée, augmentant le débit de production et réduisant le coût des produits imprimés sur mesure.