Ford: commercialise l'utilitaire Transit Custom en Europe

(CercleFinance.com) - Ford fait savoir que son tout nouveau véhicule utilitaire Transit Custom Ford Pro est désormais lancé en Europe.



Le constructeur assure avoir développé une toute nouvelle plateforme afin d'optimiser l'accès et le chargement, améliorer le confort et la commodité du conducteur, et combiner performances et tenue de route.



Cette conception avancée propose plusieurs groupes motopropulseurs, notamment des options hybrides rechargeables PHEV et une transmission intégrale inédite. La gamme sera aussi complétée par le modèle électrique E-Transit Custom.



Ford précise que les Transit Custom équipés de moteurs EcoBlue diesel sont déjà en production, avec des livraisons prévues pour le dernier trimestre 2023.



Les clients peuvent également désormais commander une gamme complète de variantes, y compris des modèles hybrides rechargeables, pour une livraison à partir du printemps 2024. Le modèle électrique E-Transit Custom est quant à lui prévu pour l'été 2024.





