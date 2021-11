Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : collaboration stratégique avec GlobalFoundries information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 15:45









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé jeudi la signature d'un accord de collaboration stratégique avec GlobalFoundries dans le but d'améliorer son approvisionnement en semi-conducteurs. Le constructeur automobile américain précise que ce texte non-contraignant prévoit l'ouverture par le fondeur de nouvelles capacités de production de puces. Le partenariat englobe les processeurs et contrôleurs utilisés dans le cadre des systèmes d'aide à la conduite (ADAS), de gestion des batteries et des réseaux devant équiper l'intérieur des véhicules, indique Ford dans un communiqué. Au-delà de ce périmètre immédiat, Ford et GF disent d'ores et déjà envisager une extension des capacités de fabrication du fondeur en vue de répondre à la demande croissante de l'industrie automobile américaine.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +0.80%