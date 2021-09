Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : collaboration avec Redwood Materials sur les batteries information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 15:50









(CercleFinance.com) - Ford annonce une collaboration avec Redwood Materials, société spécialisée dans les matériaux de batteries, pour 'rendre les véhicules électriques plus durables et abordables pour les Américains' grâce notamment à un recyclage de batteries en boucle fermée. Ce partenariat vise à 'localiser le réseau logistique complexe, créer des options de recyclage pour véhicules en fin de vie, développer le recyclage du lithium-ion et accroitre la production de batteries aux Etats-Unis'. Dans le cadre de cette collaboration, le constructeur automobile précise qu'il a investi 50 millions de dollars dans Redwood Materials, de façon à aider l'entreprise à étendre sa présence sur le territoire américain.

