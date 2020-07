Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : chute de plus de 50% des ventes en Europe Cercle Finance • 16/07/2020 à 15:49









(CercleFinance.com) - Les ventes européennes de Ford ont chuté de 51,4% au deuxième trimestre, reflétant un effondrement de la demande sur le marché automobile à la suite de la crise du coronavirus. Le constructeur automobile américain a déclaré jeudi avoir vendu 168 650 véhicules sur ses 20 marchés européens traditionnels au cours du dernier trimestre. Cela représente 7,1% de la part de marché totale des véhicules.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +0.74%