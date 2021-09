Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : chute de 33,1% des ventes en août information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 16:02









(CercleFinance.com) - Ford a fait état jeudi d'une baisse de 33,1% de ses ventes aux Etats-Unis en août par rapport au même mois de l'an dernier, à 124.176 unités comparé à 185.655 en août 2020. Le constructeur automobile américain précise que le recul atteint 44,3% pour sa marque de luxe Lincoln. Par catégories de véhicules, la baisse atteint 86% pour ce qui concerne les voitures de tourisme, 25% pour les SUV et 29% pour les pick-up. Dans son communiqué, Ford semble surtout vouloir retenir les ventes solides de ses derniers modèles, les ventes du 4x4 Bronco ayant notamment bondi de 69% d'un mois sur l'autre pour s'établir à 9.428 unités le mois dernier. Quant à la version électrique de son pick-up best-seller, le F-150 Lightning, ses réservations dépassent désormais le seuil des 130.000. A la Bourse de New York, l'action Ford perdait 0,8% après la parution de ces chiffres.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -0.09%