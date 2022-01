Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: chute de 17,1% des ventes aux USA en décembre information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 15:40









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mercredi une baisse de 17,1% de ses ventes aux Etats-Unis au mois de décembre, mais le groupe préfère se concentrer sur ses progrès effectués dans le domaine de l'électrique.



Le groupe automobile américain dit avoir écoulé un total de 173.740 véhicules au cours du mois écoulé, contre 209.520 un an plus tôt.



Sur les trois derniers mois de l'année, Ford a néanmoins vu ses ventes grimper de 26,8% par rapport au troisième trimestre, à 508.451 unités, ce qui fait de lui le seul constructeur américain à avoir dépassé le cap des 500.000 immatriculations au quatrième trimestre.



Dans son communiqué, le groupe met en avant le succès commercial du Mustang Mach-E, qui lui permet d'occuper désormais la deuxième place du marché des véhicules électriques aux Etas-Unis derrière Tesla.





