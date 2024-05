Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ford: choisi pour déployer un réseau de recharge à Dallas information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 13:58









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mardi que sa branche de véhicules commerciaux Ford Pro avait été choisie par la ville de Dallas en vue du déploiement d'un réseau public de bornes de recharge électrique.



L'accord, conclu pour une durée de dix ans, englobe aussi la gestion de l'infrastructure de recharge électrique pour le compte de la quatrième agglomération américaine, qui s'est donné comme objectif de passer à une flotte de véhicules 100% électriques d'ici à 2040.



Aux termes du contrat, Dallas installera des stations de recharge Ford Pro sur ses principaux sites d'activité et aura également recours aux logiciels Ford Pro afin d'en optimiser les performances.



En 2020, la municipalité de Dallas avait mis en place un plan d'action pour le climat prévoyant l'acquisition de véhicules utilitaires électriques afin de verdir sa flotte constituée de 5400 véhicules.





