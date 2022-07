Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: BPA plus que quintuplé au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 14:27









(CercleFinance.com) - Ford a publié jeudi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 68 cents au titre du trimestre écoulé, à comparer à 13 cents engrangés un an auparavant, avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 5,4 points à 9,3% des revenus.



Le constructeur automobile basé à Dearborn (Michigan) a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel en augmentation de 50% à 40,2 milliards de dollars, avec une progression de 35% de ses livraisons en volume, à 1,03 million de véhicules.



Fort d'un EBIT ajusté de 3,7 milliards de dollars et d'un free cash-flow ajusté de 3,6 milliards sur la période, Ford confirme ses fourchettes-cibles pour l'ensemble de 2022, qui vont respectivement de 11,5 à 12,5 milliards et de 5,5 à 6,5 milliards.





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE 0.00%