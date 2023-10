Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: BPA accru de 30% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - Ford indique avoir engrangé un BPA ajusté (non GAAP) de 0,39 dollar au titre du troisième trimestre 2023, contre 0,30 dollar un an auparavant, ainsi qu'un EBIT ajusté de 2,2 milliards de dollars, soit une marge en amélioration de 0,4 point à 5%.



Le constructeur automobile a vu ses revenus s'accroitre de 11% à 43,8 milliards de dollars, pour des volumes vendus stables en comparaison annuelle, à près de 1,09 million de véhicules, impliquant une part de marché maintenue à 4,9%.



Par ailleurs, le groupe basé à Dearborn (Michigan) indique retirer ses objectifs pour l'ensemble de l'année en cours, dans l'attente d'une ratification de l'accord de principe trouvé cette semaine avec le syndicat United Auto Workers (UAW).





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -12.37%