Ford : bond de 73% des ventes en Chine au premier trimestre

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé jeudi un bond de 73,3% de ses ventes en Chine au premier trimestre, à 153.822 véhicules, ce qui correspond à un quatrième trimestre consécutif de croissance de ses ventes dans le pays. Le constructeur automobile américain souligne avoir fait mieux que le marché chinois dans son ensemble sur les trois premiers mois de l'année, grâce notamment à un doublement de ses ventes de SUV. Le groupe mentionne par ailleurs la forte demande pour son SUV haut de gamme produit localement, le Lincoln Corsair, dont les ventes ont été multipliées par 11 d'une année sur l'autre. Ford a récemment rafraîchi sa gamme de véhicules en Chine en lançant de nouvelles versions de l'Explorer, de l'Edge et de l'Escape, ainsi qu'un nouveau modèle du Lincoln Aviator.

