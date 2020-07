Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : bénéfice trimestriel grâce à un gain sur Argos AI Cercle Finance • 31/07/2020 à 10:33









(CercleFinance.com) - Gonflé par un gain de 3,5 milliards sur son investissement dans Argos AI, Ford a publié jeudi soir un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars au titre du trimestre écoulé, soit un BPA de 28 cents contre quatre cents au deuxième trimestre 2019. En données ajustées, le constructeur automobile a essuyé une perte de 35 cents par action contre un BPA de 28 cents un an auparavant, et une perte opérationnelle de 1,9 milliard de dollars, performance toutefois 'supérieure de plus de trois milliards aux attentes'. Le groupe de Dearborn (Michigan) anticipe une perte opérationnelle ajustée sur l'ensemble de 2020, malgré un profit entre 0,5 et 1,5 milliard de dollars attendu sur le troisième trimestre, 'reflétant les effets économiques de la pandémie'.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -2.46%